رئيس الثانوية العامة: الامتحانات المقبلة ستكون بنفس سهولة العربي والاقتصاد والإحصاء

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصحيح مادة اللغة العربية اليوم الأربعاء، وذلك بعد نجاح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية والتي كانت نتيجتها 95%.





وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن تصحيح المادة سيبدأ اليوم؛ ليتم الانتهاء من تصحيح اللغة العربية والتربية الدينية قبل إجازة عيد الفطر المبارك.





وعن تصحيح العينة العشوائية لمادتي الاقتصاد والإحصاء، قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لا يوجد تصحيح عينة عشوائية للمواد التي توجد خارج المجموع وهما مواد الاقتصاد والإحصاء، مؤكداً أن التصحيح الخاص بالاقتصاد والإحصاء لم يبدأ حتى الآن.





وطمئن الدكتور رضا حجازي جميع طلاب الثانوية العامة، على المواد المقبلة، مؤكداً لـ"الفجر" أن المواد المقبلة لا تحمل أي صعوبات وأن الامتحانات المقبلة ستكون بنفس سهولة مواد اللغة العربية، والاقتصاد والإحصاء.







