بورش تطلق سيارتها Macan نهاية يوليو المقبل.. اعرف المواصفات

أجرت شركة بورشه تجديدات على أيقونتها Macan؛ المخصصة للمناطق الوعرة، حث تأتي بكشافات LED قياسية ونظام ملتيميديا أحدث، وأنظمة قيادة مساعدة إضافية.





ويتوفر للسيارة Macan الجديدة محرك بنزين أساسي رباعي الأسطوانات بقوة 185 كيلووات/252 حصان، بينما يعتمد الموديل Macan S على سواعد محرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 260 كيلووات/354 حصان.





أما الموديل Macan Turbo S فينبض بداخله محرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 324 كيلووات/440 حصان.





ومن المقررأن تنطلق السيارة بحلول نهاية يوليو المقبل، على أن يتم طرحها في الخريف، غير أن بورشه لم تكشف بعد عن الأسعار.