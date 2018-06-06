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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6 ـ 6ـ 2018 بمحافظة الفيوم

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:37 م
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6 ـ 6ـ 2018 بمحافظة الفيوم
أرشيفية
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ريهام على
 
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الاربعاء، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر العنب البناتي أحمر 15 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 10 جنيهًا للكيلو، والموز 5 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 3 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو.

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