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أفغانستان توافق على نشر قوات من الإمارات وقطر على أراضيها

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:35 م
أفغانستان توافق على نشر قوات من الإمارات وقطر على أراضيها
الجيش الأفغاني
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وكالات
 

أفادت قناة "تولو نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الأفغاني وافق على اقتراح من الإمارات وقطر بنشر قوات تابعة لهما في الأراضي الأفغانية لمساعدة القوات الحكومية.

 

وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن الأفغاني أن وحدات خاصة من الإمارات وقطر ستنتشر في أراضي الجمهورية، في إطار مهمة حلف الناتو "الدعم الحازم" وستقوم بتدريب قوات الأمن الأفغانية ودعمها، وفق الاتفاق حول وضع الناتو في أفغانستان (المبرم في سبتمبر عام 2014).

 

ولم يتطرق البيان إلى موعد إرسال القوات الإماراتية والقطرية إلى أفغانستان أو عددها.

 

وكانت مهمة "الدعم الحازم" قد بدأ تنفيذها في 1 يناير عام 2015. وفي إطارها تقوم قيادة الحلف بتقديم مساعدات في تدريب وتسليح وحدات الجيش الوطني الأفغاني.

 

وتدل المعلومات المتوفرة على أن عدد الجنود الأجانب المنتشرين حاليا في أفغانستان، يبلغ نحو 7.5 آلاف عسكري من الدول الأعضاء في حلف الناتو وغيرها، و15.5 ألف عسكري أمريكي.

 

المزيد عن: نشر قوات قوات من الإمارات وقطر الجيش الأفغاني اراضي افغانستان
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