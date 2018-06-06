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محسن عادل: الموازنة الجديدة هى الأكبر في تاريخ مصر (فيديو)

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:35 م
محسن عادل: الموازنة الجديدة هى الأكبر في تاريخ مصر (فيديو)
محسن عادل
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ندى محمد
 
قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن الموازنة التي تم إقرارها في مجلس النواب بالأمس هى الأكبر في تاريخ مصر ووصل حجم المصروفات إلى 1.4 تريليون جنيه والإيرادات إلى 938 مليار جنيه وعجز الموازنة 8.45 بينما معدل النمو الاقتصادي فيه هو الأكبر بنسبة 5.8%.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أنه تم زيادة مخصصات التعليم في هذه الموازنة 3 مليار جنيه وكذلك مخصصات الصحة وتم زيادة مليار جنيه للمستشفيات الجامعية على وجه التحديد، مضيفا أن هناك 3 أرقام كبرى داخل هذه الموازنة أولها مخصصات خدمة الدين العام لمصر ويمثل ثلث الموازنة بالإضافة إلى الاجور بعد اتخاذ قرار العلاوتين وثالثا مصروفات الدعم.
المزيد عن: موازنة مصر محسن عادل البرلمان اخبار مصر
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