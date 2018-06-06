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أسعار الخضروات بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء 6 ـ 6 ـ 2018

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:34 م
أسعار الخضروات بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء 6 ـ 6 ـ 2018
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
شهدت أسعار الخضروات بمحافظة الفيوم،اليوم الاربعاء، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعرالطماطم4 جنيهات للكيلو، والبصل 3 جنيهات للكيلو،والبطاطس 4 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الرومي 8 جنيهات للكيلو، والبازنجان 8 جنيهًا للكيلو، والبازنجان الابيض المحشى 6 جنيهات، والجزر5 جنيهات للكيلو، والكوسة 8 جنيهًا للكيلو، والبامية 25 جنيهًا للكيلو، والملوخية 8.5 جنيهات للكيلو، والثوم 15 جنيهات للكيلو، والليمون 15 جنيهات للكيلو، والبسلة الخضراء 10 جنيهات، والكرنب يتراوح مابين 5 الى 10 جنيهات، وورق العنب 15 جنيه للكيلو.
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