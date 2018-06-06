مئات الأردنيين يهتفون بإسقاط مجلس النواب

هتف مئات الأردنيين في العاصمة عمان، اليوم الأربعاء، بإسقاط مجلس النواب، وسط إضراب شهدته البلاد احتجاجا على قانون ضريبي مرتقب.

وبدأت الاحتجاجات في الأردن الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، عندما أعلنت النقابات المهنية الأردنية إضرابا عاما تجاوبت معه فئات واسعة من المجتمع الأردني، وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، ما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم إلى الدوار الرابع في العاصمة قبالة مقر الحكومة الأردنية وإيقاف السيارات احتجاجا على القرار.