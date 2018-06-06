التصريح بدفن عامل بمشروع الصرف الصحي في الشرقية

صرحت نيابة أولاد صقر العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر قيامه بالحفر ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي بجزيرة "مطاوع" بأولاد صقر، بعدما انهارت عليه الحفرة.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بمصرع أحد العاملين بمشروع الصرف الصحي بجزيرة "مطاوع" بأولاد صقر، فيما تبين مصرع "أنور عبدالراضي زيدان" 19 سنة، من سوهاج، إثر انهيار حفرة عليه، وذلك أثناء قيامه بالحفر ضمن أعمال المشروع بالجزيرة.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى "أولاد صقر" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.