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غدًا.. أمسية شعرية ببيت السحيمى عن "الشعر الصوفي"

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 11:13 ص
غدًا.. أمسية شعرية ببيت السحيمى عن الشعر الصوفي
بيت السحيمي
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الفجر الفني
 

ينظم صندوق التنمية الثقافية، فى التاسعة والنصف مساء غد الخميس، أمسية شعرية تحت عنوان"قراءات فى الشعر الصوفى"، وذلك ببيت السحيمى بشارع المعز.

يدير الأمسية الشاعر السماح عبدالله، وتأتى الأمسية فى إطار الفعاليات التى ينظمها صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة شهر رمضان، وتحمل الفعاليات شعار "الإبداع يجمعنا".

كما يتضمن برنامج الأمسية إلقاء مجموعة من القصائد لرموز الشعر الصوفى منها "بشر الحافى"، "رابعة العدوية" و"ابن الفارض"، ويتخللها فقرات من "بردة البوصيرى" يشدو بها المنشد طه الإسكندرانى.

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