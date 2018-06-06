تفاصيل جديدة حول العثور على سائق توك توك مذبوحا في الهرم

يواصل رجال مباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهمين بذبح سائق توك توك، وإلقاء جثته بمنطقة كفر الجبل، دائرة قسم الهرم.



وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إلى أن السرقة الدافع وراء قتل المجني عليه، بعد العثور عليه مذبوحا وتبين إختفاء التوك توك قيادته.



كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سائق توك توك مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، بدائرة قسم الهرم.



وتلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، بورود بلاغ مفاده بالعثور على جثة سائق توك توك بدائرة القسم.



وبإنتقال قوة أمنية عثر على جثة سائق توك توك مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين عدم وجود التوك توك قيادته، وبوضع خطة بحث بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعددًا من العاطلين، وقام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، وفروا هاربين.



وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.