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سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 رمضان

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 11:09 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 رمضان
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل في بنك الإسكندرية سعر 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي ومصر عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.
 
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