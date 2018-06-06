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اعتقال شخصين فى ألبانيا بتهمة بيع وثائق سفر مزورة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 11:05 ص
اعتقال شخصين فى ألبانيا بتهمة بيع وثائق سفر مزورة
الشرطة الألبانية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت الشرطة الألبانية اعتقال شخصين بتهمة بيع وثائق مزورة لدخول بريطانيا والمانيا ودول اوروبا الغربية بشكل غير شرعى.

 

 وأوضحت الشرطة - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه بعد مداهمة عدد من المنازل، تم العثور على 16 جواز سفر مزورا والعديد من الوثائق الأخرى مكتوبة باللغتين الالبانية والألمانية.

 

وأضاف البيان أن المعتقلين كانا يقومان ببيع الوثائق المزورة مقابل مبالغ تتراوح ما بين 10 الاف و16 الف يورو.

 

يشار إلى انه يسمح لمواطنى البانيا السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى بدون تأشيرة، بشرط عدم المكوث لمدة تتجاوز 90 يوما خلال 6 شهور، بالإضافة إلى ضرورة تقديم ضمانات مالية لإقامتهم.

 

المزيد عن: مداهمة عدد من المنازل بيع وثائق سفر مزورة الشرطة الألبانية البانيا
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