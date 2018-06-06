معلومات جديدة تكشفها الشرطة في هجوم سكريبال

تقوم قيادة شرطة سكوتلاند يارد وأجهزة مكافحة الأمن بالتحقيق في الهجوم الذي وقع في 4 مارس على الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا مع وكيل الأعصاب العسكري المرتبط بموسكو.





ويعتقد التحقيق البريطاني في هجوم عميل الأعصاب في سالزبوري أن السم قد لطخ باب منزل الضحايا قبل أكثر من 24 ساعة من الحادث.





وعلمت صحيفة "الجارديان" أن التحقيقات قد ضيقت الوقت الذي تم فيه تلويث الباب الأمامي لمنزل سكيريبال في سالزبوري بالسم.





ويعتقد المحققون أنه تم وضعه هناك بعد أن وصلت ابنته إلى المنزل يوم السبت 3 مارس، بعد أن سافرت إلى المملكة المتحدة من روسيا.





ولم تغادر حتى الساعة 9:15 من صباح يوم الأحد، عندما دخلت هي ووالدها سيارته وتوجهت إلى موقع في سالزبوري. وفي الساعة 4:15 من ظهر ذلك اليوم، تم العثور على الاثنين على مقعد في وسط مدينة سالزبوري، مرضى بشكل خطير.





إن القدرة على تضييق الوقت الذي تم فيه وضع السم على الباب سمحت للمحققين بتركيز الموارد وهم يتسابقون لتحديد هوية المنفذين.





ووفقا لرئيس شرطة شرطة ويلتشاير، فقد تم تسميم الشرطي نيك بيلي في وقت لاحق من قبل عامل الأعصاب عندما حضر هو وضباط آخرين منزل سكريبال بحثا عن أدلة، بما في ذلك علامات تعاطي المخدرات أو الملاحظات الانتحارية.





وقال كير بريتشارد لصحيفة "سالزبوري" جورنال، إن بيلي كان أحد أعضاء الفريق الذي حضر منزل سكريبال في 4 مارس. وقال إن المجموعة خضعت لعملية "لإزالة التلوث" في مستشفى المنطقة بالمدينة ليل الأحد وصباح الاثنين، بعد أن أصبحت تفاصيل الهجوم أكثر وضوحًا.





وكشف نائب مساعد المفوض، دين هايدون، المنسق الوطني الأعلى لمكافحة الإرهاب: "تتركز استفساراتنا حول الأشخاص والمركبات التي كانت على مقربة من عنوان سكريبال وتؤدي إلى موقع المرض في محل مالتينغز. نطلب من أي شخص لديه معلومات أو قد يكون قد شاهد أو سمع شيئًا - مهما كان صغيرا - للاتصال بالشرطة على الرقم 101."





وأكدت الشرطة أن 100 من ضباط مكافحة الإرهاب لا يزالون في سالزبوري لمواصلة التحقيق. وتعتقد السلطات البريطانية بدرجة كبيرة أن المسؤولين عنها مرتبطون بروسيا، لكن الكرملين ينفي كل المسؤولية.





وتم استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في الهجوم، الذي كان من المتوقع أن يكون مميتًا. وبينما كان الشرطي بيلي قد خرج من المستشفى بعد حوالي أسبوعين، قضى سكريبال عدة أسابيع في المستشفى ويتعافى الآن.



