جربي مقشر "تفل القهوة" للتخلص من الأرداف الممتلئة

الأرداف الممتلئة مشكلة تحرج السيدات وتحرمها من ارتداء أزياء معينة، وإذا أردتي التخلص منها ننصحك باستخدام مقشر تفل القهوة، وزيت جوز الهند، والسكر البني، والقرفة. وفي هذه الحالة تحتاجين إلى: كوب من تفل القهوة، كوب من زيت جوز الهند، كوب من السكر البني، ونصف ملعقة طعام من بودرة القرفة.



وبعد ذلك إبدئي بالتحضير. ضعي زيت جوز الهند في وعاء ثم ضعي هذا الوعاء في آخر يحتوي على الماء الساخن.



أضيفي تفل القهوة والقرفة والسكر البني. حركي المكونات جيدًا إلى أن تحصلي على مزيج منسجم ومتجانس.



ضعي المزبج في وعاء محكم الإغلاق في مكان جاف. أما إذا أردت استخدامه فدلّكي بالقليل منه مناطق تجمع الدهون وخصوصًا الأرداف. إفعلي ذلك بحركات دائرية لمدة 3 إلى 5 دقائق ثم اغسلي المنطقة وبلليها بعد ذلك بالماء البارد.



كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا أو مرة كل 10 أيام إذا كانت بشرتك جافة. فهي تساعد على حرق الدهون المتجمعة في ردفيك وعلى تنحيفهما. لكن تجنبي ذلك في حالة الحمل.

