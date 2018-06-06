الشهابي: بناء الدولة والإنسان المصري والعدالة الاجتماعية أساس عمل الرئيس



وأضاف "الشهابي" في تصريحات لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن المحور الثاني هو بناء الإنسان المصري عبر التركيز على قضايا التعليم والصحة وهذا النمط يستطيع أن يكون بداية لتطوير ثقافة المجتمع وتحديث قدراته ليكون أكثر مواكبة لطبيعة التحولات التكنولوجية على مستوى العالم وفي نفس الوقت تحسين منظومة الصحة التي كان يعاني منها المصريين منذ زمن بعيد.



كما تابع أن المحور الثالث هو ترسيخ مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية والذي يعني منح كل مواطن حقه وتوجيه الدعم لمستحقيه.





علق إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات الاستراتيجية، على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا إنه يرتكز على 3 محاور رئيسية أبرزهم العمل على تحسين جودة حياة المصريين وهو ما ظهر من خلال خطوات مختلفة تمت خلال فترة رئاسته الأولى منها القضاء على العشوائيات وتطوير الجهاز الإداري للدولة.