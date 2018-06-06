لاعبو المنتخب يتمسكون بالصيام أمام بلجيكا





تمسك لاعبو منتخب مصر بالصيام في ودية بلجيكا المقرر لها في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم، في البروفة الأخيرة للمنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم روسيا 2018.





يخوض الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتين هيكتور كوبر لقاء اليوم بالقوام الأساسي للفراعنة للاطمئنان على الفريق في أخر تجاربه الودية قبل خوض مواجهة أوروجواي في الجولة الأولى من مونديال روسيا.





ويغيب عن المنتخب الوطني في لقاء اليوم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الذي يخضع حاليا في إسبانيا، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: عصام الحضري





الدفاع: عبدالشافي - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد فتحي





الوسط: طارق حامد - محمد النني - رمضان صبحي - عبدالله السعيد - محمود حسن تريزيجيه





الهجوم : مروان محسن