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تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة مجهولة في الحوامدية

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 10:58 ص
تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة مجهولة في الحوامدية
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وبه عده طعنات بمركز الحوامدية. 

كان قد تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارا بورود بلاغا للرائد محمود أمين رئيس مباحث مركز الحوامدية، بالعثور على جثة ملقاة بدائرة القسم، وبانتقال قوة أمنية بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، عثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية، وبه طعنات بجسمه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكلف اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث العامة بوضع خطة بحث للتوصل لهوية المجني عليه، ومعرفة الدافع وراء قتله وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

المزيد عن: مركز الحوامدية كشف غموض العثور على جثة رجال مباحث الجيزة جثة شاب مجهول الهوية
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