نصائح تجعلك فتي أحلام الفتيات الأول

نصحت دراسة لمعهد «يباك» البرازيلي للدراسات الاجتماعية، الرجال باتباع ثماني نصائح رئيسة؛ ليبدوا جذابين بالنسبة للمرأة، فما هي هذه النصائح؟



أولًا- اختر نوع العطر الذي يناسبك

هناك مقولة قديمة تقول: إن المرأة لا تحب أن يستخدم الرجل عطرًا؛ لأن العطور وجدت؛ من أجل المرأة. هذا اعتقاد خاطئ جدًا؛ لأن المرأة تحب أن يتعطر الرجل بنوع العطر الذي يناسبه. وهنا نصحت الدراسة الرجال باختيار عطور خفيفة فيها عبق ذكوري. فصناعة العطر الحديثة أوجدت أنواعًا كثيرة من العطور الرجالية التي تحبها المرأة.



ثانيًا- عرّف عن نفسك من دون مبالغة

استطلاعات الرأي بين صفوف النساء توضح أن 88 % من النساء يحببن أن يكون الرجل واقعيًا في التعريف بنفسه، ولا يلجأ للمبالغة؛ من أجل التأثير على المرأة. إن النساء أصبحن خبيرات بنوعيات عدة من الرجال، الذين يلجؤون للمبالغة في وصف وظائفهم ومناصبهم ورواتبهم.



ثالثًا- أسألها عن رأيها

هناك رجال لا يتيحون مجالًا للمرأة؛ للتعبير عن نفسها عند مناقشة موضوع من المواضيع، وهذا يعتبر غير لبق بالنسبة للمرأة، التي تعتبر أن الرجل الذي يستمع إليها، ويسألها عن رأيها جذاب جدًا.



رابعًا- تجنب الحديث عن الرياضات القتالية

هناك رجالًا يعتقدون أن المرأة تحب الرجل القوي جسديًا، وتعتبره جذابًا. هذا أمر نسبي؛ لأن نسبة 65 % من النساء يفضلن عقل الرجل وطريقة تفكيره. وأشارت الدراسة إلى أن هناك رجالًا يتحدثون عن رياضات قتالية عنيفة مثل الملاكمة والمصارعة، ويظهرون بأنهم من أنصار هذه الرياضات، والمرأة لا تعتبر مثل هؤلاء الرجال جذابين.



خامسًا- اسألها إن كان الوقت متأخرًا

عندما يخرج رجل مع امرأة للمرة الأولى للتعارف فإنه يظل مواصلًا أحاديثه غير مهتم إن كان الوقت قد تأخر بالنسبة للمرأة، وهي لا تحب تفضل العودة للمنزل مبكرًا. فالمرأة تعتبر الرجل الذي يهتم بوقتها جذابًا ولبقًا.



سادسًا- لا تفرض حديثًا معينًا عليها

أكدت الدراسة أن المرأة لا تحب أن يفرض عليها الرجل أحاديث لا تحبها، ويجب على الرجل أن يعي ذلك، وإلا فإنه يفقد جاذبيته إذا أصر على موضوع لا تحب الخوض فيه.



سابعًا- لا تسألها عن ماضيها

هناك رجال يوجهون أسئلة محرجة للمرأة حول ماضيها العاطفي، وهذا أبغض شيء عندها؛ لأن مثل هذا الماضي قد ولى، ولا تحب أن تتذكره. لأن جروحها العاطفية القديمة تأخذ وقتًا أطول لتشفى. أما الرجال فهم يحاولون التبجح بماضيهم العاطفي، الذي لا يهم المرأة لا من قريب ولا من بعيد. وقالت الدراسة إن الرجل الذي يتبجح بماضيه لا يعتبر جذابًا بالنسبة للمرأة.



ثامنًا- أظهر بأنك تحب الجو العائلي

وأخيرًا أكدت الدراسة أن الرجل الذي يحب جو العائلة يعتبر جذابًا جدًا بالنسبة للمرأة؛ لأن من لا يحب عائلته لا يستطيع أن يحب أحدًا.