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رئيس مجلس النواب اللبناني: إيران موجودة في سوريا بطلب من حكومتها

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 10:53 ص
رئيس مجلس النواب اللبناني: إيران موجودة في سوريا بطلب من حكومتها
رئيس مجلس النواب اللبناني
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وكالات
 

استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الدعوات إلى انسحاب حزب الله وإيران من سوريا، واعتبرها أمر مستبعد حاليا بالنظر إلى استمرار الأوضاع الراهنة في هذا البلد.

 

وقال بري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "إيران موجودة في سوريا بطلب من الدولة السورية، تماما كما أن الوجود الروسي في سوريا قد جاء بطلب من الحكومة السورية".

 

وفي ما يتعلق بـ"حزب الله"، قال بري إن الحزب "موجود في بلده، لأنه لو لم يكن متواجداً هناك، لكان "داعش" قد أصبح هنا" في لبنان.

وردا على سؤال حول الظرف الذي يمكن من خلاله أن يتحقق هذا الانسحاب، قال بري "حتى تتحرر سوريا وتصبح أراضيها موحدة".

وأضاف "نحن لدينا في لبنان اليوم حوالي مليون ونصف المليون سوري، ولا نعتبرهم غرباء، فلبنان وسوريا كانتا ولا تزالان توأماً، وبالتالي فإن ما يحدث في سوريا يؤثر على لبنان، وأي تقسيم لسوريا هو إعادة لرسم خريطة المنطقة، تماماً كما حدث في (اتفاقيات) سايكس-بيكو".

 

يذكر أن سوريا تعاني من نزاع مسلح منذ عام 2011، تواجه خلاله قوات الجيش السوري بدعم روسي وإيراني مجموعات مسلحة مختلفة الولاءات، أكثرها شراسة تنظيما "داعش" و "جبهة النصرة" الإرهابيان (المحظوران في روسيا ودول أخرى).

 

وتكاثرت مؤخرا الدعوات المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من سوريا، بما فيها الأميركية والإيرانية، وتهدد إسرائيل في مناسبات عديدة أنها لن تسمح لإيران بتكوين قواعد عسكرية لها في سوريا.

 

المزيد عن: سوريا رئيس مجلس النواب اللبناني حول إيران انسحاب حزب الله إيران
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