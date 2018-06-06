"البترول": استكمال مشروعات توسعات بمعامل التكرير باستثمارات 8 مليارات دولار

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج عمل الوزارة لتطوير صناعة التكرير يقوم بشكل رئيسى على الاسراع باستكمال مشروعات التوسعات الجارية بمعامل التكرير باستثمارات تزيد عن 8 مليارات دولار تمهيداً لتشغيلها تباعا طبقاً للبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتذليل التحديات والتعجيل بتنفيذ المشروعات التي تساهم في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير متطلبات مرحلة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد لافتاً إلى أن تطوير معامل التكرير سيكون له مردود إيجابي يتمثل فى رفع معدلات الأداء بمعامل التكرير المصرية وتعظيم اقتصاديات هذه المشروعات بالاضافة الى أن أعمال التطوير بمعامل التكرير ستؤدى الى زيادة الطاقة التكريرية وتوفير طاقات انتاجية فائضة لاستغلالها بشكل اقتصادى فى تكرير الخام من الخارج وتحويله الى منتجات بترولية عالية القيمة بما يخدم مشروع مصر القومى للتحول الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير للمشروعات البترولية بالأسكندرية التي رافقه خلالها كل من المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والكيميائى محمد على حسنين رئيس شركة أنربك وذلك لمتابعة تقدم الاعمال بمشروع انشاء وحدة انتاجية جديدة للبنزين عالى الاوكتين بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك " بتكلفة استثمارية 233 مليون دولار والذى أوشك على الانتهاء من تنفيذه بما يسهم فى الوفاء بجانب من احتياجات السوق المحلى من البنزين وتقليل استيراده وتوفير النقد الاجنبى.





وخلال تفقده أعمال انشاء مشروع وحدة تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل المساعد بهدف انتاج البنزين عالى الاوكتين ، تابع وزير البترول الوقوف على تقدم الاعمال بالمشروع حيث تم انجاز نحو 3ر97% من الأعمال الكلية للمشروع الذى يهدف الى مضاعفة الطاقة الانتاجية من البنزين 92، 95عالى الاوكتين الخالى من الاضافات الكيميائية الضارة بالبيئة بزيادة حوالى 850 ألف طن سنوياً لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد بالاضافة الى انتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين ، وتقوم بأعمال تنفيذ المشروع الشركات المصرية حيث تنفذه شركة انبى كمقاول عام وشركة بتروجت لاعمال التركيبات.





ويجرى حاليا إنشاء وحدة معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى في معمل أنربك لاعادة استخدامها بالوحدات الانتاجية بطاقة قدرها 1200متر مكعب مياه يوميا بما سيؤدى الى تحقيق وفر يقدر بنحو 25 مليون جنيه سنويا



