غادة عبدالرازق تودع مواقع تصوير "ضد مجهول".. اليوم

مسلسل "ضد مجهول" بطولة غادة عبد الرازق، روجينا، دياب، حنان مطاوع، أحمد سعيد عبد الغنى، فراس سعيد، محمد كيلانى، رانيا منصور، محمد دسوقى، مها نصار، هلا السعيد، محمد جمعة، مروة الازلى، الطفلة جومانا فؤاد، ياسمين رحمى وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت وإنتاج تامر مرسى.



