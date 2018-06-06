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غادة عبدالرازق تودع مواقع تصوير "ضد مجهول".. اليوم

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 10:48 ص
غادة عبدالرازق تودع مواقع تصوير ضد مجهول.. اليوم
غادة عبدالرازق
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الفجر الفني
 
تنتهي الفنانة غادة عبدالرازق، من تصوير مشاهدها الأخيرة بمسلسل "ضد مجهول" اليوم.

 مسلسل "ضد مجهول" بطولة غادة عبد الرازق، روجينا، دياب، حنان مطاوع، أحمد سعيد عبد الغنى، فراس سعيد، محمد كيلانى، رانيا منصور، محمد دسوقى، مها نصار، هلا السعيد، محمد جمعة، مروة الازلى، الطفلة جومانا فؤاد، ياسمين رحمى وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت وإنتاج تامر مرسى.


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