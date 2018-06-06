رجال أعمال وأعضاء بلجنة أصدقاء المرضى يزورون المنومين بـ"ولادة جدة"

زار عدد من رجال الأعمال وأعضاء من لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة جدة، مساء أمس، الأطفال المنومين بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية بجدة.





جاءت الزيارة بدعم من ‏عضو لجنة أصدقاء المرضى الشريف محمد بن عبدالله الراجحي، وفريق "نبض" التطوعي المشارك في التنظيم، وترتيب من مدير إدارة المشاركة المجتمعية بـ"صحة جدة" حسن بصفر. وفق صحيفة "سبق"





وقدّم الزوار الهدايا للأطفال بمشاركة مدير مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية الدكتور ياسر الغامدي، وفريق العمل بالمستشفى، وقام الجميع بزيارة أجنحة الأطفال المرضى وتوزيع الهدايا والورود عليهم والدعوة لهم بالشفاء.





بدوره، أعرب مدير مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية الدكتور ياسر الغامدي، عن شكره لرجال الأعمال وأعضاء لجنة أصدقاء المرضى؛ مشيراً إلى أنها بادرة مجتمعية تُساهم في التخفيف عن المرضى المنومين؛ معبّراً عن تقديره لرجل الأعمال الشريف محمد الراجحي الذي دعم هذه الفكرة المجتمعية.





وأوضح "الغامدي" أن مستشفى الولادة والأطفال سيشهد تطورات تخدم المرضى والمراجعين؛ حيث سيتم العمل على تطوير قسم الطوارئ وتوسعة مركز التدريب.







