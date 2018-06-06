البورصة تبدأ تعاملاتها بأرباح 4.9 مليار جنيه

حققت مؤشرات البورصة ارتفاع جماعى خلال مستهل تداولات اليوم "الأربعاء", بينما صعد مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 0.64%، مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين الأجانب على الاسهم الانتقائية والقيادية.





وربح رأس المال السوقى 4.9 مليار جنيه ليصل عند مستوى 917 مليار جنيه مقابل نحو 912.1 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 16124.98 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.19% محققا مستوى 820.26 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41% محققا مستوى 2093.55 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 23.2 مليون جنيه، من خلال تداول 3.5 مليون سهم، بتنفيذ 482 عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 61 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهمًا، وتراجعت أسعار 1 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 43 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلاً 3.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 51.04% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والمصريين نحو عمليات البيع، مسجلًا 854 ألف جنيه، و3 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 5.05%، 43.91% من التداولات.



