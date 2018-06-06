نصائح تضمن لطفلك نوم هانئ في الصيف



وفي غير ذلك، يمكن تغطية الطفل بغطاء خفيف أو استخدام كيس نوم صيفي مصنوع من خامات خفيفة وجيدة التهوئة.



وأشار شبرانغر إلى أن درجة الحرارة المثالية لغرفة نوم الطفل في الصيف تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

وأشار نينتفيش إلى أن هواء المروحة غير مناسب لتهوئة غرفة نوم الطفل، لأنه قد يُهيج جلد الطفل. كما أن مكيف الهواء يتسبب في جفاف الهواء.



وبدل ذلك يجب تهوئة الغرفة طبيعيًا، بفتح النوافذ في الصباح الباكر، عندما يكون الهواء لطيفًا، لمنع تكدس الحرارة داخل الغرفة من الأساس.



قال طبيب الأطفال الألماني هانز يورغن نينتفيش إن الأطفال الصغار يحتاجون إلى النوم المنتظم والمريح، نظرًا لأهميته لنمو المخ والنمو بشكل عام وتجدد الخلايا.وأضاف نينتفيش أن في فصل الصيف غالبًا ما يحتاج الطفل إلى وقت أطول حتى يخلد للنوم، بسبب الهواء الساخن في غرفة النوم، كما يتعرق الطفل ويصير قلقًا ومتوترًا، ما يمنعه من النوم.ولمواجهة ذلك، ينصح طبيب الأطفال الألماني تورستن شبرانغر بتوفير بيئة نوم مريحة تساعد الطفل على النوم، وذلك بتعتيم غرفة النوم بالستائر السميكة. ويساعد الظلام على النوم العميق وتدريب الجسم على اكتساب إيقاع النهار والليل.وإذا كان الهواء في غرفة نوم الطفل دافئًا للغاية، فيمكن أن ينام الطفل بلا غطاء أو كيس نوم، لتجنب تعرض جسم الطفل لحرارة إضافية بلا مبرر.