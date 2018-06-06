وصول 25 ألف طن معدات لموانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء السويس يستع اليوم لاستقبال السفينةOcean Energy و على متنها 176 معدة بوزن 25 الف طن تابعة لشركة بتروجت بعد انتهاء أعمالها بالعراق.





كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين محبة والحرية2 وعلى متنها 323 راكب و 45 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و48 سيارة كما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 196 راكب و 167 شاحنة و3 سيارة.





بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى مسرة ، الرياض ، نما اكسبريس و على متنهم 1023 راكب و 61 شاحنة بضائع و 30 شاحنة عفش ركاب و 143 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى الرياض ، محبة ، الحرية 2 و على متنهم 106 راكب و 86 شاحنة و 6 سيارة .





على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1019 راكب و تداول 63 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 468 راكب و17 براد و3 تريلا و38 سيارة و2 باص جيت.





بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها474 راكب و 9 براد و 3 تريلا و 18 سيارة وغادرت السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 77 راكب و 25 براد و 6 تريلا و 1 سيارة.



