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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية شهر رمضان

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 10:45 ص
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية شهر رمضان
أحمد عبد العال
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ندى محمد
 
قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الارتفاع في درجات الحرارة بدأت اليوم الأربعاء، ومن المنتظر استمرارها حنى نهاية شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن الارتفاع تدريجيا ما بين درجتين و3 درجات، ولكن الجو في المناطق الساحلية يكون أفضل من القاهرة بسبب نشاط الرياح.

وأوضح "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، أن هذه الموجة ستبلغ ذروتها يوم الاثنين القادم لتبلغ درجات الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية.
المزيد عن: نهاية شهر رمضان درجات الحرارة الطقس الأرصاد
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