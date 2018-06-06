أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طفل في البدرشين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل، ملقاة بالطريق بدائرة مركز البدرشين.



تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز البدرشين بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة بالطريق بدائرة المركز.



وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عكاشة وكيل فرقة جنوب الجيزة، لمكان البلاغ عثر على جثة طفل، ومصاب بعدة كدمات وجروح متفرقة بالجسم، ويرتدي تيشيرت أزرق اللون ولم يعثر بحوزته على أيه أوراق، تفيد بهويته الشخصية، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وكلف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية بوضع خطة بحث للتوصل لهوية المجني عليه، ومعرفة الدافع وراء قتله وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.