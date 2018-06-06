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بوراك أوزجفيت يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:22 ص
بوراك أوزجفيت يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بوراك أوزجفيت
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الفجر الفني
 

احتفل النجم التركي بوراك أوزجفيت بعيد ميلاد زوجته النجمة فهرية أفجين، حيث شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة رومانسية لهما.

وظهر بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين في الصورة وهما يمضيان وقتًا رومانسيًا على اليخت وسط البحر، وبتعليقه عليها كتب: "زوجتي الجميلة جداً.. كل عام ونحن سويا بصحة جيدة وسلام".

الجدير بالذكر أن الصورة تم تداولها بشكل كبير بين محبي الثنائي التركي الشهير، وقد تمنى الجمهورية لفهرية العمر المديد بجانب زوجها.

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