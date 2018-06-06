بالأرقام.. 6 منتخبات مُرشحة للتتويج بلقب كأس العالم 2018





أيام قليلة تفصلنا علي انطلاق بطولة كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتي 15 يوليو المقبل، في 11 مدينة روسية وبمشاركة 32 منتخبًا منها منتخب مصر العائد للظهور في الُعرس العالمي بعد غياب 28 عامًا.





ويستعرض "الفجرالرياضي" في هذا التقرير أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس العالم 2018:-





البرازيل:

يعتبر المنتخب البرازيلي المرشح الأول للتتويج بلقب كأس العالم 2018 خاصة وأنه يضم كوكبة من أبرز اللاعبين المحترفين في أقوي الدوريات الأوروبية وفي مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي "نيمار دا سيلفا" ولاعب ليفربول الإنجليزي "فيرمينيو"، كما يقوده جهاز فني علي أعلي مستوي بقيادة مدربه الوطني "تيتي" صاحب الخبرات التدريبية الكبيرة، والذي نجح في قيادة منتخب "السامبا" لمونديال روسيا بعدما تسلم مهمة قيادة الفريق من المدرب السابق "دونجا" في يونيو 2016.





وتأهل منتخب البرازيل لمونديال روسيا بعدما تصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 41 نقطة جمعها من (12 انتصار – 5 تعادلات – هزيمة وحيدة – أهداف له 41 – أهداف عليه 11)، ويلعب في المونديال ضمن المجموعة الخامسة بالمونديال مع منتخبات (صربيا – كوستاريكا – سويسرا)





ويعتبر منتخب البرازيل أكثر المنتخبات مشاركة في كأس العالم حيث شارك في جميع نسخ البطولة السابقة (20 نسخة)، كما يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب العالمي حيث حصد اللقب 5 مرات أعوام (1958 – 1962 – 1970 – 1994 – 2002).





المنتخب البرازيلي خاض 104 مباراة خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، حقق الفوز في 70 مباراة (أكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات بالبطولة)، وخسر في 17 مباراة، وتعادل في 17 مباراة أيضًا، وسجل لاعبوه 221 هدف (ثاني أكثر المنتخبات تهديفًا في تاريخ البطولة)، واستقبلت شباكه 102 هدف.





إسبانيا:

يعتبر المنتخب الأسباني من أقوي المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2018 خاصة وأنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الأسباني وزميله إيسكو، وديييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد، وديفيد سيلفا لاعب مانشيستر سيتي، ويقوده فنيًا المدرب الوطني "جولين لوبيتيجي" صاحب الـ51 عامًا، خاض مع المنتخب 19 مباراة (13 فوز – 6 تعادلات – لم يخسر – أهداف له 60 – أهداف عليه 13).





تأهل منتخب أسبانيا لبطولة كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر مجموعته في تصفيات أوروبا برصيد 28 نقطة جمعها من (9 إنتصارات – تعادل وحيد – أهداف له 36 – أهداف عليه 3)، ويلعب ضمن المجموعة الثانية بالمونديال "مجموعة الموت" مع منتخبات (إيران – البرتغال – المغرب).





شارك منتخب أسبانيا في نهائيات كأس العالم في 14 نسخة سابقة، ولعب 59 مباراة وفاز في 29 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 92 هدفًا واستقبلت شباكه 66 هدف، وكان أفضل إنجازاته بالمونديال التتويج بلقب البطولة عام 2010 في جنوب أفريقيا.





ألمانيا:

عندما نتحدث عن أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم "روسيا 2018" لا يمكن أن ننسي "حامل اللقب" منتخب ألمانيا الفائز بلقب مونديال (البرازيل 2014) والذي يتسلح بكتيبة من نجوم الكرة العالمية في بطولة هذا العام مثل توماس مولر وجوميز وماركو ريوس وتوني كروس والحارس العملاق مانويل نوير للحفاظ علي لقبه العالمي والحصول علي لقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه لمعادلة رقم البرازيل الأكثر تتويجًا باللقب، ويقود منتخب المانشافت المدرب المخضرم "يواكيم لوف" الذي يحلم بكتابة إسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم بحصد لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه مع منتخب ألمانيا.





تأهل منتخب ألمانيا لكأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر مجموعته بتصفيات أوروبا برصيد 30 نقطة (العلامة الكاملة)، جمعها من (10 انتصارات – لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة)، وسجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف ، ويلعب منتخب المانشافت ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات (السويد – كوريا الجنوبية – المكسيك).





شارك منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 18 مرة ، لعب 106 مباراة حقق الفوز في 66 مباراة، وخسر في 20 مباراة وتعادل في 20 مباراة، وسجل لاعبوه 224 هدفًا (أكثر المنتخبات تهديفًا بالمونديال)، واستقبلت شباكه 121 هدف، وكانت أبرز إنجازاته بالبطولة العالمية التتويج باللقب 4 مرات أعوام (1954 – 1974 – 1990 – 2014).





الأرجنتين:

حلم التتويج بلقب كأس العالم "روسيا 2018" يُداعب ليونيل ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين أحد أبرز المنتخبات المُرشحة لحصد لقب البطولة هذا العام بفضل تاريخه العريق وما يضمه من كوكبة مميزة من نجوم كرة القدم العالمية والمحترفين في اقوي الدوريات الأوروبية.





يقود الأرجنتين في بطولة كأس العالم المدرب المخضرم "خورخي سامبولي" صاحب الـ58 عامًا والفائز بلقب بطولة كوبا أمريكا عام 2015 مع منتخب تشيلي، سامبولي بفضل خبراته الكبيرة أنقذ حلم الجماهير الأرجنتينية في التواجد بكأس العالم روسيا 2018 بعد فترة عصيبة مر بها منتخب التانجو في تصفيات أمريكا الجنوبية تحت قيادة سابقيه إدجاردو بوزا و جيراردو مارتينو.





وتـأهل منتخب الأرجنتين لنهائيات كأس العالم بعدما احتل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 28 نقطة جمعها من (7 إنتصارات – 7 تعادلات – 4 هزائم – أهداف له 19 – أهداف عليه 16 هدف)، ويلعب منتخب الأرجنتين في المونديال ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات (نيجيريا – آيسلندا – كرواتيا).





شارك المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 16 مرة طوال تاريخه، ولعب 77 مباراة، حقق الفوز في 42 مباراة، وخسر 21 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، وسجل لاعبوه 131 هدفًا واستقبلت شباكه 84 هدف، ومن أبرز إنجازاته بالبطولة التتويج باللقب مرتين عامي (1978 – 1986).





فرنسا:

يتواجد ضمن المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2018، منتخب الديوك الفرنسية بقيادة مدربه ديديه ديشامب، تأهل المنتخب الفرنسي لـ"مونديال روسيا" بعدما تصدر المجموعة الأولي في التصفيات الأوروبية برصيد 23 نقطة جمعها من (7 إنتصارات – 2 تعادل – هزيمة وحيدة – أهداف له 18 – أهداف عليه 6 أهداف).





يقع منتخب فرنسا ضمن المجموعة الثالثة في المونديال مع منتخبات (الدنمارك – بيرو – استراليا).





شارك المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 14 مرة طوال تاريخه، لعب 59 مباراة حقق الفوز في 28 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر في 19 مباراة وسجل 106 هدف واستقبلت شباكه 71 هدف، وكان أفضل إنجازاته بالبطولة التتويج باللقب العالمي عام 1998.





إنجلترا:

رغم غيابه سنوات طويلة عن منصات التتويج سواء في البطولات العالمية أو القارية إلي أن منتخب إنجلترا يبقي دائمًا مرشحًا قويًا للمنافسة علي لقب أي بطولة يتواجد بها، وذلك بفضل تاريخه وإنجازاته وما قدمه للكرة العالمية من نجوم كبار لمعت أسمائها في سماء الساحرة المستديرة علي مدار التاريخ.





يعتبر منتخب إنجلترا واحد من أقوي المنتخبات في بطولة كأس العالم "روسيا 2018" يضم مجموعة من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي مثل، حارس مرمي مانشيستر سيتي جو هارت، وزميله بالفريق رحيم سترلينج، ومهاجم آرسنال داني ويلباك، ولاعب ليستر سيتي جيمي فاردي، بالإضافة لنجم توتنهام هاري كين، ويقود منتخب الأسود الثلاثة فنيًا المدرب "جاريث ساوثجيت" والذي يتطلع لتحقيق إنجاز كبير بحصد لقب المونديال مع منتخب بلاده هذا العام.





تأهل المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر مجموعته بالتصفيات الأوروبية برصيد 26 نقطة جمعها (8 إنتصارات – 2تعادل – لم يخسر أي مباراة – أهداف له 18 – اهداف عليه 3)، ويلعب ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات (بنما – تونس- بلجيكا)





منتخب إنجلترا شارك في نهائيات كأس العالم 14 مرة، ولعب 62 مباراة، حقق الفوز في 26 مباراة ، وتعادل في 20 مباراة، وخسر 16 مباراة، سجل لاعبوه 79 هدف واستقبلت شباكه 56 هدف، وكان أفضل إنجازاته بالمونديال التتويج بلقب البطولة عام 1966.



