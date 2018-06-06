ماذا وصف ماكرون محادثاته مع ترامب؟

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إن اتصالاته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وغيره من زعماء العالم مثل النقانق، يفضل ألا يوضح ما بداخلها.

وردا على سؤال صحفي طرح خلال مؤتمر صحفي بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تقرير لشبكة CNN الاثنين وصف اتصالا هاتفيا بين الرئيس الفرنسي وترامب الأسبوع الماضي بـ "الفظيع"، قال ماكرون: "مثلما دأب بسمارك على القول إذا أوضحنا للناس كيف تصنع النقانق فلن يتناولوها على الأرجح".

وأضاف: "لذلك أود أن يرى الناس الوجبة جاهزة، لكني لست مقتنعا بأن التعليقات التي تدور في المطبخ تساعد في توصيل الوجبة أو تناولها".

وجاء في نص من الرئاسة الفرنسية لاتصال ماكرون مع ترامب الأسبوع الماضي أن ماكرون البالغ من العمر 40 عاما أبلغ نظيره الأمريكي بأن قراره فرض تعريفات على صادرات حلفاء الولايات المتحدة "غير مشروع وخاطئ".