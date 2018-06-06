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وكالة يابانية: بيونج يانج دعت بوتين إلى زيارة كوريا الشمالية

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:05 ص
وكالة يابانية: بيونج يانج دعت بوتين إلى زيارة كوريا الشمالية
لافروف وكيم
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وكالات
 

ذكرت وكالة أنباء يابانية أن بيونغ يانغ دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة كوريا الشمالية.

 

وأفادت وكالة أنباء "Kyodo" أن مونيو سوزوكى، عضو البرلمان الياباني السابق، والذي يعمل في برنامج لتطوير العلاقات اليابانية الروسية قد كشف عن ذلك في تصريح للصحفيين في موسكو، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته من مصادر محيطة بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

 

وأوضح السياسي الياباني أن الدعوة سُلمت خلال الزيارة التي قام بها رئيس الدبلوماسية الروسية مؤخرا إلى كوريا الشمالية.

 

الجدير بالذكر أن مونيو سوزوكي، يوصف بأنه مستشار غير رسمي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لشؤون العلاقات مع روسيا، وكان لعدة سنوات أحد منظمي رحلات المواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل.

 

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زار كوريا الشمالية في 31 مايو، والتقى بزعيم البلاد كيم جونغ أون في مقر إقامة الضيوف المبجلين وسلمه دعوة رسمية من بوتين لزيارة روسيا.

 

المزيد عن: لافروف فلاديمير بوتين زيارة كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية بيونج يانج
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