جورج كلوني وأمل علم الدين يتجولون بدراجة نارية

رصدت عدسات الباباراتزي النجم العالمي جورج كلوني أثناء قيامه بجولة على الدراجة النارية مع زوجته أمل علم الدين في شوارع إحدى المدن الإيطالية.

وظهر جورج كلوني وزوجته في اللقطات مرتديان لخوذات الرأس الواقية، فكان يقود بنفسه الدراجة وهي من نوع الإسكوتر.

كما ظهر في خلفية الصورة دراج أخر كان يلحق بكلوني وزوجته عرف بأنه الحارس الخاص بهما خلال عطلتهما في إيطاليا.