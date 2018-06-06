ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اختراق أمني لموقع ماي هريتيج وتسريب بيانات 92 مليون مستخدم

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:00 ص
اختراق أمني لموقع ماي هريتيج وتسريب بيانات 92 مليون مستخدم
شركة ماي هريتيج
طباعة
وكالات
 

قالت شركة ماي هريتيج للتواصل العائلي وتحديد الأنساب في رسالة على مدونة يوم الاثنين إن اختراقا أمنياً لموقعها أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم.

 

وأفادت المدونة بأن الاختراق الأمني حدث في 26 أكتوبر العام الماضي واستهدف عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور مستخدمي الموقع منذ تسجيلهم فيه، حتى حدوث الاختراق.

 

وأضافت الشركة أنها لم تعلم بالاختراق إلا يوم الاثنين، عندما أبلغ باحث رئيس أمن المعلومات بالشركة بأنه اكتشف وجود ملف يحتوي عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور على خادم خاص خارج موقع ماي هريتيج.

 

وقالت الشركة إنها لم تعثر على أي بيانات أخرى على الخادم ولا تتوفر أدلة على استخدام البيانات الموجودة في الملف.

 

وذكرت المدونة أن المعلومات عن أشجار العائلات وبيانات الحمض النووي "دي.إن.إيه" مخزنة على أجهزة منفصلة ولم تتأثر بالاختراق.

 

وقالت الشركة إنها تحقق في الاختراق وتتخذ خطوات لإشراك شركة مستقلة في مجال الأمن الإلكتروني للنظر في الحادث.

 

ونصحت الشركة المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

 

وتساعد شركة ماي هريتيج العائلات حول العالم في اكتشاف تاريخها باستخدام أدوات شجرة العائلة واختبارات الحمض النووي "دي.إن.إيه" ومكتبة من السجلات التاريخية.

المزيد عن: شركة ماي هريتيج تسريب بيانات 92 مليون اختراق أمني 92 مليون مستخدم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
-
x
15:00
-
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 9:50:27 AM