اختراق أمني لموقع ماي هريتيج وتسريب بيانات 92 مليون مستخدم

قالت شركة ماي هريتيج للتواصل العائلي وتحديد الأنساب في رسالة على مدونة يوم الاثنين إن اختراقا أمنياً لموقعها أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم.

وأفادت المدونة بأن الاختراق الأمني حدث في 26 أكتوبر العام الماضي واستهدف عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور مستخدمي الموقع منذ تسجيلهم فيه، حتى حدوث الاختراق.

وأضافت الشركة أنها لم تعلم بالاختراق إلا يوم الاثنين، عندما أبلغ باحث رئيس أمن المعلومات بالشركة بأنه اكتشف وجود ملف يحتوي عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور على خادم خاص خارج موقع ماي هريتيج.

وقالت الشركة إنها لم تعثر على أي بيانات أخرى على الخادم ولا تتوفر أدلة على استخدام البيانات الموجودة في الملف.

وذكرت المدونة أن المعلومات عن أشجار العائلات وبيانات الحمض النووي "دي.إن.إيه" مخزنة على أجهزة منفصلة ولم تتأثر بالاختراق.

وقالت الشركة إنها تحقق في الاختراق وتتخذ خطوات لإشراك شركة مستقلة في مجال الأمن الإلكتروني للنظر في الحادث.

ونصحت الشركة المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وتساعد شركة ماي هريتيج العائلات حول العالم في اكتشاف تاريخها باستخدام أدوات شجرة العائلة واختبارات الحمض النووي "دي.إن.إيه" ومكتبة من السجلات التاريخية.