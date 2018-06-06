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الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر لغاية 23 يونيو

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 08:53 ص
الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر لغاية 23 يونيو
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وكالات
 
وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، بتمديد #إجازة_عيد_الفطر لموظفي القطاع الحكومي إلى 23 يونيو/حزيران، ويعاود هؤلاء الدوام في 24 من الشهر الجاري.

وجاء على وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين وجه - أيده الله - بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين لتكون بداية الدوام يوم الأحد 10 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 6 / 2018م".

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