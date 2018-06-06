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4 قتلى بانفجار سيارة في ليبيا

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 08:56 ص
4 قتلى بانفجار سيارة في ليبيا
انفجار سيارة - أرشيفية
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وكالات
 

لقي 4 أشخاص مصرعهم أثر انفجار سيارة تقلهم في منطقة اشميخ 35 كيلومترا جنوب غرب مدينة بن وليد الليبية.

 

وأفاد مصدر محلي في مدينة بن وليد الليبية: أن "مستشفى بن وليد العام أستقبل 4 قتلى أثر انفجار سيارتهم وهم بداخلها، بمنطقة اشميخ جنوب غرب بن وليد".

مشيراً إلى أن "الانفجار يرجح أن يكون سببه قصف لطيران مجهول أو لغم أرضي".

 

يذكر أن مدينة بن وليد الليبية تقطن فيها أكبر القبائل المؤيدة للزعيم الليبي معمر القذافي.

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