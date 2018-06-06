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بعد ورود تقارير ضدهم.. وزير الداخلية يرفع أعمال البحث الجنائي عن 4 قيادات بجنوب الجيزة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 08:59 ص
بعد ورود تقارير ضدهم.. وزير الداخلية يرفع أعمال البحث الجنائي عن 4 قيادات بجنوب الجيزة
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
قرر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، رفع أعمال البحث الجنائي عن كل رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ومفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، ورئيس مباحث أبو النمرس، ومعاون مباحث أبو النمرس، بعد ورود تقارير ضدهم من مصلحة الأمن العام. 

وأفاد مصدر أمني أنه تم نقل العميد ناجي كامل رئيس مباحث قطاع الجنوب إلى قوات الأمن بمديرية أمن الفيوم، والعقيد عمرو عبد العزيز مفتش مباحث القطاع إلى مديرية أمن المنوفية، كما تم نقل الرائد أبو القاسم الدهشان رئيس مباحث مركز أبو النمرس إلى مديرية أمن بني سويف، ونقل الرائد محمد خليل معاون مباحث مركز أبو النمرس، إلى مديرية أمن المنيا.

المزيد عن: مباحث أبو النمرس قطاع جنوب الجيزة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية البحث الجنائي أبو النمرس
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