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التشكيل المتوقع لمصر أمام بلجيكا

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 08:52 ص
التشكيل المتوقع لمصر أمام بلجيكا
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الفجر الرياضي
 
استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء بلجيكا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم "روسيا 2018".

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: عبدالشافي - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد فتحي 

الوسط: طارق حامد - محمد النني - رمضان صبحي - عبدالله السعيد - محمود حسن تريزيجيه

الهجوم : مروان

المزيد عن: مونديال روسيا 2018 مصر كأس العالم التشكيل المتوقع
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