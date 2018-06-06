انفجار بمنجم للحديد شمال غرب الصين

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ 23 من عمال المناجم كانوا محاصرين تحت الأرض عقب وقوع انفجار فى منجم للحديد شمال غرب البلاد.

وذكرت وزارة إدارة الطوارىء الصينية - على موقعها على شبكة الإنترنت - أن عمليات البحث لا تزال جارية عن عاملين اثنين لايزالا مفقودين عقب وقوع الانفجار فى المنجم الواقع بمدينة "بنشي" فى محافظة "لياونينج"، مشيرة إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بالمنجم الذى يبلغ عمقه أكثر من ألف متر.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أن 11 شخصا لقوا حتفهم جراء هذا الانفجار، فيما أصيب 9 آخرون، مشيرة إلى أن العمال المصابين يتلقون العلاج حاليا فى أحد المستشفيات من الإصابات التى لحقت بهم.