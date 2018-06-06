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فايرفوكس يتيح فتح علامتي تبويب في نفس الشاشة وأكثر

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 08:49 ص
فايرفوكس يتيح فتح علامتي تبويب في نفس الشاشة وأكثر
فايرفوكس
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بدأت شركة فايرفوكس في اختبار مزايا جديدة لمتصفحها الشهير على سطح المكتب، حيث أتاحت للاختبار ميزة تتيح فتح علامتي تبويب معاً في نفس الشاشة، وميزة أخرى لاختيار الألوان لجميع أقسام المتصفح.

وتتشابه الميزة الأولى مع بشكلٍ أو بأخر مع طريقة عرض بعض الهواتف الذكية لتطبيقين على نفس الشاشة في ميزة “multitaskers”، حيث أن المستخدم سيكون قادراً على فتح علامة التبويب بشكل طبيعي، لكن بدلاً من التنقل من علامة لأخرى من الشريط العلوي، سيكون بإمكانه استخدام الميزة الجديد لعرض العلامتين معاً في نفس الشاشة وهو ما يسهل رؤية عدد من الصفحات المفتوحة في نفس الوقت.

أما الميزة الأخرى، فتتمحور حول إمكانية تخصيص ألوان محددة لكافة البرنامج، حيث أن المستخدم سيكون بإمكانه تحديد لون لشريط علامات التبويب، ولون أخر للإطار العلوي، وغيره من الأقسام والإطارات على المتصفح.
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