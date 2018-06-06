فيسبوك تجلب مزايا جديدة للاستمتاع بالموسيقى على شبكتها

بدأت فيسبوك منذ فترة التعاون مع شركات الموسيقى الكبرى لتوفير أعمالها للمستخدمين على شبكتها وإعطائهم فرص لخوض تجارب مختلفة دون قيود، وهو ما توجته بالإعلان عن مزايا جديدة تتيح للمستخدم التمتع بالموسيقى ونشرها على حسابتهم بشكل مجاني وسهل.





وأعلنت الشركة أن المستخدمين سيكون بإمكانهم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتي تحتوي على مقطوعات موسيقية على حساباتهم على فيسبوك، فعلى سبيل المثال عند نشر مقطع من حفل تخرج يحتوي على أغنية ما، فإنه لن يكون قيود على وجود الأغاني بسبب حقوقها، حيث تتيح الشركة الألاف من المقاطع الموسيقية بشكل مجاني والتي يمكن استخدامها في الفيديو بشكل شبيه ليوتيوب.





كما كشفت الشركة عن ميزة أطلقت عليها اسم Lip Sync Live، وهي تتيح للمستخدمين مزامنة حركة الشفاه بشكل مباشر مع المقاطع الموسيقية والأغاني المتاحة بشكل مجاني على الشبكة. حيث بإمكان المستخدمين الذهاب إلى خاصية البث المباشر، ثم اختيار أغنية من الأغاني الموجودة، وبعدها سيبدأ بتحريك شفاهه مع كلمات الأغنية لتتزامن معها، وبعدها يمكن نشر الفيديو المسجل للمستخدم وهو يغني على الحساب.



