بوتين يتوقع رفع العقوبات الاقتصادية على روسيا تدريجيًا

توقع الرئيس الروسي فلادمير بوتين رفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً على البلاد، وعودة العلاقات بين روسيا والدول الغربية لطبيعتها، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام صينية قبل زيارته لبكين.

وقال بوتين في حوار نشرته شبكة "تشاينا ميديا غروب" اليوم الأربعاء، إن العقوبات الحالية ضد روسيا "لا تفاجئنا أو تخيفنا".

وأضاف أن مثل هذه العقوبات "ستُرفع تدريجياً"، موضحاً: "كما سنُطبع العلاقات مع جميع شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى الدول التي تطيع أمريكا وتفرض عقوبات علينا".

وفي ظل الخلاف بين أمريكا وحلفائها التقليديين حول الرسوم على الواردات، قال بوتين إن الدول الأخرى "بدأت أيضاً في تكبد الخسائر التي بدأت أمريكا بالتسبب فيها، والتي ستضرّ عاجلاً أو آجلاً بالجميع، بما في ذلك الدولة البادئة".

ومن المقرر أن يصل بوتين للصين بعد غد الجمعة في زيارة لمدة ثلاثة أيام، يحضر خلالها اللقاء السنوي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهى كتلة عسكرية واقتصادية تركز على أوراسيا.

وأشار بوتين إلى أن حجم التجارة بين الصين وروسيا ارتفع إلى 87 مليار دولار في العام الماضي.

وتهدف الدولتان إلى التعاون في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والبحث العلمي والتكنولوجيا.

وعن المفاوضات الأخيرة مع كوريا الشمالية، قال بوتين إنه يدعم جهود الصين لتخفيف التوترات الإقليمية وإيجاد "خريطة طريقة" لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وأشاد بالمناسبة بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة.