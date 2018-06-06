تعرف على أماكن معسكرات المنتخبات في مونديال روسيا 2018

بين سان بطرسبورج في الشمال وجروزني في الجنوب، بين مقاطعة كالينينغراد إلى سامارا، ستنتشر المعسكرات الأولية للمنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2018 على جزء كبير من أراضي روسيا المضيفة للنهائيات، من 14 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.





المجموعة الأولى

منتخب روسيا: خيمكي، شمال غرب موسكو

منتخب السعودية: سان بطرسبورغ (شمال)

منتخب مصر: غروزني (جنوب)

منتخب الاوروغواي: نيجني نوفغورود (وسط)





المجموعة الثانية

منتخب البرتغال: رامنسكوي، جنوب شرق موسكو

منتخب إسبانيا: كراسنودار (جنوب غرب)

منتخب المغرب: فورونج (وسط غرب)

منتخب إيران: باكوفكا، منطقة موسكو





المجموعة الثالثة

منتخب فرنسا: إيسترا، شمال غرب موسكو

منتخب أستراليا: قازان (وسط شرق)

منتخب البيرو: شيرميتييفو، شمال غرب موسكو

الدنمارك: أنابا (جنوب غرب، على شواطىء البحر الأسود)





المجموعة الرابعة

منتخب الأرجنتين: برونيتسي، جنوب شرق موسكو

منتخب آيسلندا: غيليندجيك (جنوب شرق، على شواطىء البحر الأسود)

منتخب كرواتيا: فيبورغسكي، منطقة سان بطرسبورغ (شمال)

منتخب نيجيريا: إيسنتوكي (جنوب)





المجموعة الخامسة

منتخب البرازيل: سوتشي (جنوب غرب)

منتخب سويسرا: توغلياتي (وسط غرب، منطقة سامارا)

منتخب كوستاريكا: سان بطرسبورغ (شمال)

منتخب صربيا: كالينينغراد (جيب على بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا)





المجموعة السادسة

منتخب ألمانيا: موسكو

منتخب المكسيك: خيمكي، شمال غرب موسكو

منتخب السويد: غيليندجيك (جنوب شرق، على شواطىء البحر الأسود)

منتخب كوريا الجنوبية: سان بطرسبورغ (شمال)





المجموعة السابعة

منتخب بلجيكيا: كراسنوغورسكي، شمال غرب منطقة موسكو

منتخب بنما: سارانسك (وسط شرق)

منتخب تونس: روغوزينينو، جنوب غرب موسكو

منتخب إنجلترا: سان بطرسبورغ (شمال)





المجموعة الثامنة

منتخب بولندا: سوتشي (جنوب غرب)

منتخب السنغال: كالوغا (جنوب شرق موسكو)

منتخب كولومبيا: قازان (وسط شرق)

منتخب اليابان: قازان (وسط شرق)



