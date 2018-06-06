تيم: أصبحت أرتكب أخطاء ساذجة أقل

بلغ دومينيك تيم الدور قبل النهائي في آخر نسختين لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لكن الترشيحات لم تكن أبدا في صالحه، قبل أن يصبح الأمر مختلفا في نسخة هذا العام.





ووصل اللاعب النمساوي البالغ من العمر 24 عاما إلى الدور قبل النهائي مجددا، اليوم الثلاثاء، بفوز ساحق 6-4 و6-2 و6-1 على الألماني المصاب ألكسندر زفيريف المصنف الثاني، وكشف عن نواياه في إحراز اللقب مقارنة بالنسختين السابقتين.





فقد خرج أمام نوفاك ديوكوفيتش في 2016 بعد الهزيمة بثلاث مجموعات متتالية وتكرر الأمر ذاته العام الماضي أمام رفائيل نادال.





وسيواجه ماركو تشيكيناتو، يوم الجمعة، بعدما فاز اللاعب الإيطالي على منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.





ومن الممكن أن يصبح تيم أول نمساوي منذ توماس موستر في 1995 يبلغ نهائي بطولة من الأربع الكبرى.





قال تيم وهو اللاعب الوحيد الذي فاز على نادال في الملاعب الرملية هذا العام للصحفيين: "أصبحت لاعبا أفضل إجمالا، تحسنت وتطور مستوى أدائي".





وأضاف: "أعتقد أني أفضل بدنيا وذهنيا هذا العام أكثر من العامين الماضيين، أستطيع التعامل مع البطولات الأربع الكبرى الآن".





وقدم تيم عرضا رائعا أمام كي نيشيكوري في الدور الرابع، وواصل هذا الأداء أمام زفيريف وتفوق عليه بدقة الضربات الأرضية، كما أصبحت ضربة إرساله من أبرز مميزاته.





وتابع تيم الذي فاز بمباريات على الملاعب الرملية هذا العام أكثر من نادال بطل فرنسا المفتوحة عشر مرات للصحفيين: "كنت أعرف دائما كيفية اللعب على الملاعب الرملية، لكني أرتكب الآن أخطاء ساذجة أقل من السابق، ربما أصبحت أيضا أكثر شراسة وهو مزيج رائع".





وواصل: "تشيكيناتو يتمتع بثقة كبيرة في النفس ربما يكون الأكثر ثقة في اللاعبين الحاليين، لم يكن قد فاز أبدا بمباراة في البطولات الأربع الكبرى لكنه وصل الآن الى قبل النهائي،تمضي كل الأمور على ما يرام معه وهو يلعب بحرية كاملة".



