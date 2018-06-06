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ويمبلدون تتسبب في تأجيل عودة موراي

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 08:37 ص
ويمبلدون تتسبب في تأجيل عودة موراي
أندي موراي
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وكالات
 
أرجأ البريطاني أندي موراي، مرة أخرى، عودته لملاعب التنس لكنه أعرب عن أمله أن يكون جاهزًا للمشاركة في بطولة ويمبلدون التي ستقام في يوليو/ تموز المقبل.

وخضع موراي صاحب الـ 31 عاما، الذي فاز بلقبي بطولة ويمبلدون في 2013 و2016، لجراحة في الفخذ في يناير/ كانون ثان الماضي.

ولم يلعب موراي أي مباراة منذ نسخة بطولة ويمبلدون في العالم، وكان بصدد العودة في بطولة هولندا المفتوحة المقرر إقامتها في 11 يونيو/ حزيران الجاري.

ولكن موراي قال إن إصابته تحتاج لوقت أطول ليكون جاهزًا للمباريات، ولكنه يأمل أن يبدأ الاستعداد لبطولة ويمبلدون.

وقال موراي: "لست جاهزًا للعودة، مازلت أهدف للعب في الأسابيع المقبلة، ولكني أريد أن أكون جاهزًا بنسبة 100% عندمنا أعود".

وأضاف: "أنا بعيد عن الملاعب منذ مايقرب من عام كامل، وهذا أطول مما توقعته شخصيًا أو أحد أفراد فريقي، ولكنني قريب من العودة للعب مجددًا".

وأكد: "بدأت التدريبات قبل أيام قليلة وآمل أن أعود خلال موسم الملاعب العشبية".

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