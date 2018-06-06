ألونسو سيخوض في كندا سباقه ال300 بالفورمولا 1

أكد فرناندو ألونسو، سائق فريق (مكلارين - رينو) لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، الذي سيخوض في سباق جائزة كندا الكبرى السباق الـ300 في مشواره، أمس الثلاثاء، أنه "سيذهب لحصد كل شيء" في مونتريال.





وكتب ألونسو على حسابه بشبكة "تويتر": "الأحد سأخوض السباق الـ300 في مشواري بسباقات الفورلامولا1. سنذهب لحصد كل شيء".





وخلال مشواره، تُوج ألونسو بطلا للعالم مرتين في (2005 و2006) مع فريق رينو.





وفي تصريحات منشورة على الموقع الرسمي للفورمولا1 ، قال ألونسو: "استمتعت بسباقات كبرى في كندا حيث فزت في عام 2006 لذا هو مكان خاص بالنسبة لي. الأحد المقبل سيكون أكثر من ذلك أيضًا؛ لأنني سأخوض فيه سباقي رقم 300".





ويحل ألونسو، في المركز السابع بجدول ترتيب سائقي بطولة الفورمولا1 هذا العام، بـ32 نقطة.



