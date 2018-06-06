مدير رد بول: فرستابن يُراجع نفسه مع تزايد أخطائه

قد لا يكون ماكس فرستابن، يكترث في بعض الأحيان بالانتقادات ضده، إلا أن أدريان نيوي مدير الإدارة الفنية في رد بول يقول إن أصغر فائز في فورمولا 1 للسيارات، يُراجع نفسه نوعًا ما مع تزايد أخطائه.





وصعد فرستابن، 20 عامًا، إلى منصة التتويج مرة واحدة في 6 سباقات هذا العام، وانسحب مرتين في حين فاز زميله الأسترالي دانييل ريتشياردو بسباقين.





وأثار فرستابن، العديد من التعليقات والانتقادات بسبب أخطائه.





وقال البريطاني نيوي، خلال حفل بقاعة مشاهير سباقات السيارات مساء الإثنين "كلنا بشر.. يمكنه أن يحاول ويتجاهل تعليقات وآراء الجميع، لكن عندما يكون سجلك هكذا تحاسب نفسك نوعًا ما".





وأضاف "أعتقد أنه قوي وسينجح في تخطي الأمر.. يمر بفترة من فترات الأداء السيئ. إنه سائق ماهر وسريع جدًا وفي مرحلة ما سيتغلب على ذلك من جديد وسيشق طريقه".





وتابع "التعلم من أخطائك جزء من كونك سائق سباقات سيارات وأعتقد أنه من الذكاء ليفهم ذلك".





وقال نيكو روزبرج بطل العالم السابق لسباقات السيارات بعد سباق موناكو، حيث تعرض فرستابن لحادث في التجارب الأخيرة، إنه يبدو أن فرستابن لم يتعلم أي شيء رغم أنه يخوض موسمه الرابع.





وقال كريستيان هورنر مدير الفريق بعد الحادث في موناكو إن فرستابن أدرك أن عليه تقليل أخطائه.





وأضاف "عليه أن يتعلم منها ويتوقف عن ارتكاب هذه الأخطاء. يعلم ذلك أكثر من أي أحد".





وجاء فرستابن في المركز الثالث في إسبانيا الشهر الماضي وانسحب في أذربيجان بعد حادث مع ريتشياردو. وفي الصين جاء خامسا بعد تصادم مع لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس وسيباستيان فيتل سائق فيراري.





وتصادم أيضًا مع هاميلتون في سباق البحرين وانسحب في حين احتل المركز السادس في أستراليا رغم أنه انطلق من المركز الرابع.



