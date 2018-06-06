"كلبش 2" يطيح بـ"نسر الصعيد" من صدارة يوتيوب (فيديو)

أطاحت الحلقة 20 من مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة، بالحلقة الـ 18 من مسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان من صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".

وتستمر الحلقة العشرون من "كلبش 2" في حصد المشاهدات، حيث استطاعت حتى الآن تحقيق نحو 4 ملايين مشاهدة.

"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.









ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.