"كلبش 2" يطيح بـ"نسر الصعيد" من صدارة يوتيوب (فيديو)
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:26 ص
الفجر الفني
أطاحت الحلقة 20 من مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة، بالحلقة الـ 18 من مسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان من صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".
وتستمر الحلقة العشرون من "كلبش 2" في حصد المشاهدات، حيث استطاعت حتى الآن تحقيق نحو 4 ملايين مشاهدة.
"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.
ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.
وتدور أحداث "نسر الصعيد" حول ضابط الشرطة زين "محمد رمضان"، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع هتلر "سيد رجب"، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الإثنين، ويحاول كلا منهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد آخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين إحداهما ابنة عمه.
مسلسل " نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، بطولة محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.
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