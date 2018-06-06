يلا شوت|شاهد مباراة نيجيريا والتشيك | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة نيجيريا والتشيك بدون تقطيع اليوم نيجيريا Vs التشيك، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : قناة بي إن سبورت 1، الملعب : ملعب رودولف هاريبغ.





موعد مشاهدة مباراة نيجيريا والتشيك اليوم في تمام الـ 16:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساءاً بتوقيت مصر .





كورة لايف مشاهدة مباراة نيجيريا والتشيك بث مباشر اليوم 6-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.





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