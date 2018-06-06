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لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخيرة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:09 ص
لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخيرة
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وكالات
 
النزال الأول
فريق جيندر مهال والايــــس -يهزم- فريق سيث رولينز ورومان رينز


النزال الثاني
مصارع مغمور -يهزم- كيرت هواكينز


النزال الثالث
نايا جاكس -تهزم- نـتـالــيــا


النزال الرابع
برون سترومان -يهزم- بــوبــي روود


النزال الخامس معركة ملكية: الفريق الفائز ينافس على اللقب
الفريق الفائز هو: كيرتس اكسل وبو دالاس


النزال السادس
فريق ساشا بانك وبـايــلــي وامبر موون -يهزم- فريق روبي رويت وسارا لوغان وليف مورن


النزال السابع
فين بالور -يهزم- كيفين أوينز 

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