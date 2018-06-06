لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخيرة
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:09 ص
وكالات
النزال الأول
فريق جيندر مهال والايــــس -يهزم- فريق سيث رولينز ورومان رينز
النزال الثاني
مصارع مغمور -يهزم- كيرت هواكينز
النزال الثالث
نايا جاكس -تهزم- نـتـالــيــا
النزال الرابع
برون سترومان -يهزم- بــوبــي روود
النزال الخامس معركة ملكية: الفريق الفائز ينافس على اللقب
الفريق الفائز هو: كيرتس اكسل وبو دالاس
النزال السادس
فريق ساشا بانك وبـايــلــي وامبر موون -يهزم- فريق روبي رويت وسارا لوغان وليف مورن
النزال السابع
فين بالور -يهزم- كيفين أوينز
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