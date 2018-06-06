لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخيرة

بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟

أنطونيو كونتي 25% ماوريسيو ساري 6% ماوريسيو بوتشيتينو 17% يواخيم لوف 12% ماسيميليانو أليجري 7% جوتي 7% آرسين فينجر 26%