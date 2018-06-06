في البروفة الأخيرة.. اختبار صعب لمصر أمام بلجيكا بدون محمد صلاح





يواجه منتخب مصر نظيره البلجيكي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم "روسيا 2018"، والتي تنطلق يوم 14 من الشهر الجاري.





يخوض الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتين هيكتور كوبر لقاء اليوم بالقوام الأساسي للفراعنة للاطمئنان على الفريق في أخر تجاربه الودية قبل خوض مواجهة أوروجواي في الجولة الأولى من مونديال روسيا.





ويغيب عن المنتخب الوطني في لقاء اليوم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الذي يخضع حاليا في إسبانيا، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكان كوبر قد استبعد 6 لاعبين من القائمة النهائية للمنتخب في كأس العالم وهم، محمد عواد ومحمود عبدالعزيز وأحمد جمعة وعمرو طارق وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ، وقرر السداسي مغادرة معسكر المنتخب والعودة إلى مصر.





واستقر كوبر على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم، حيث من المنتظر أن يبدأ الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: عصام الحضري





الدفاع: عبدالشافي - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد فتحي





الوسط: طارق حامد - محمد النني - رمضان صبحي - عبدالله السعيد - محمود حسن تريزيجيه





الهجوم : مروان





وعلى الجانب الأخر يسعى منتخب بلجيكا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل طمئنة الجماهير البلجيكية على منتخبها قبل السفر إلى روسيا.



